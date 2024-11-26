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Клуб АПЛ может подписать контракт с Кварацхелией

«Манчестер Юнайтед» хочет подписать контракт с Кварацхелией

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IMAGO/Pressinphoto/Global Look Press

Клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед» хочет подписать контракт с футболистом итальянского «Наполи» Хвичей Кварацхелией, передает Vprognoze.ru со ссылкой на Sportmediaset.

«Юнайтед» готов предложить грузинскому футболисту контракт на пять лет с зарплатой €8 млн за сезон. Эта сумма может возрасти до €9 млн за счет бонусов.

В текущем сезоне чемпионата Италии футболист забил пять мячей и отдал две результативные передачи в 13 играх.

Летом 2024 года Кварацхелия вместе со сборной Грузии выступил на чемпионате Европы — 2024. Команда проиграла национальной сборной Испании на стадии 1/8 финала турнира — эта встреча завершилась со счетом 1:4. На 18-й минуте испанец Робен Ле Норман забил мяч в собственные ворота. Родри восстановил равновесие в матче на 39-й минуте. Во втором тайме за Испанию отличились Фабиан Руис, Нико Уильямс и Дани Ольмо.

Ранее в каталонской «Барселоне» назвали новую цель на трансферном рынке.

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