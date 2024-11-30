ЦСКА вырвал ничью в матче с «Рубином» в РПЛ

Московский ЦСКА вырвал ничью у казанского «Рубина» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась со счетом 2:2. Сперва дважды отличились казанцы — удача улыбнулась Мирлинду Даку на 43-й минуте, а также Егору Тесленко на 52-й минуте. Свой первый гол в РПЛ забил 20-летний воспитанник армейцев защитник Матвей Лукин на 63-й минуте. На 65-й минуте игрок «Рубина» Дмитрий Кабутов получил красную карточку и оставил команду в меньшинстве. Казанцы не справились: на 90+6-й минуте Лукин оформил дубль.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка, главным арбитром которого был назначен Василий Казарцев.

ЦСКА после 17-ти сыгранных туров национального первенства идет на шестой позиции в турнирной таблице, набрав 28 баллов. Казанская команда идет сразу за москвичами — они располагаются на седьмом месте, имея в активе 23 очка.

В следующем туре РПЛ ЦСКА на выезде сыграет с воронежским «Факелом». Встреча состоится 8 декабря, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. «Рубин» 7 числа в гостевом матче сыграет с махачкалинским «Динамо», матч начнется в 19:00 мск.

Ранее «Акрон» с Артемом Дзюбой обыграл аутсайдера РПЛ.