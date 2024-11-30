Спорт
Приблизиться к лидирующей группе: «Рубин» играет на выезде с ЦСКА. LIVE
Максим Богодвид/РИА Новости
В матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) казанский «Рубин» играет на выезде с московским ЦСКА. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи.
МИР Российская Премьер-лига. 17-й тур
Матч не начался
30 ноября 16:30
Стадион «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)», Москва, Россия
16:15
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию онлайн-трансляцию матча 17-го тура чемпионата России ЦСКА — «Рубин».