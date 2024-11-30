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«Барселона» проиграла аутсайдеру чемпионата Испании

«Барселона» проиграла «Лас-Пальмасу» со счетом 1:2 в матче 15-го тура Ла Лиги

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Albert Gea/REUTERS

«Барселона» неожиданно проиграла аутсайдеру «Лас-Пальмасу» в матче 15-го тура испанской Ла Лиги.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Олимпико» в Барселоне завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Первый гол в этом поединке забил нападающий «Лас-Пальмаса» Сандро Родригес на 49-й минуте. На 61-й минуте Рафинья восстановил равновесие, а победу гостям принес форвард Фабио Силва на 69-й минуте.

«Барселона» продолжает лидировать в чемпионате страны, однако по потерянным очкам занимает уже не первую строчку. У каталонцев 34 очка за 15 игр, а у идущего вторым мадридского «Реала» — 30 баллов за 13 встреч. «Лас-Пальмас» продолжает идти в нижней части турнирной таблицы: они занимают 14-ю строчку с 15 баллами после 15 игр.

В следующем туре «Барселона» сыграет с «Мальоркой» на чужом поле. Встреча состоится 3 декабря и начнется в 18:15 по московскому времени. «Лас-Пальмас» сыграет дома с «Вальядолидом» — эта встреча состоится 7 декабря, а стартовый свисток запланирован на 16:00 по московскому времени.

Ранее «Реал» разгромил «Леганес» в матче чемпионата Испании.

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