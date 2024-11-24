«Реал» разгромил «Леганес» в матче чемпионата Испании

Мадридский «Реал» одержал разгромную победу над «Леганесом» в матче 14-го тура испанской Ла Лиги.

Встреча прошла на городском стадионе «Бутарке» и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. Первый гол в этом поединке забил Килиан Мбаппе на 43-й минуте. Во втором тайме отличились Федерико Вальверде на 66-й минуте и Джуд Беллингем на 85-й минуте.

«Реал» продолжает погоню за «Барселоной» в чемпионате Испании — у «сливочных» стало 30 очков за 13 встреч, а у каталонцев 34 балла за 14 игр. «Леганес» продолжает идти в нижней части турнирной таблицы: они занимают 14-ю строчку с 14 баллами после 14 игр.

В следующем туре «Реал» сыграет с «Хетафе» на своем поле. Встреча состоится 1 декабря и начнется в 18:15 по московскому времени. «Леганес» сыграет в гостях с «Алавесом» — эта встреча состоится 30 ноября, стартовый свисток запланирован на 18:15 мск.

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