Названа причина неудачи «Локомотива» в Кубке России

Заслуженный тренер РСФСР Борис Игнатьев заявил, что неудача московского «Локомотива» в ответном матче четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России связана с хорошей игрой столичного «Динамо». Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Они пересмотрели свое отношение, были конструктивными, лучше контролировали ситуацию и более надежно действовали в обороне. «Локомотив» играл в свою силу, но подвела реализация моментов. Не сказал бы, что хозяева были безнадежны. Команда атаковала, искала моменты, но динамовцы были сильнее», — заявил он.

28 ноября «Локомотив» проиграл «Динамо». Встреча состоялась на «РЖД Арене». Основное время поединка завершилось со счетом 1:0, автором единственного гола стал Константин Тюкавин на 89-й минуте игры. Из-за равенства счета после двухматчевого противостояния команды выявили сильнейшего в серии пенальти: точнее оказались игроки «Динамо» — 4:3.

Первый матч, который прошел на стадионе «Динамо», завершился победой «железнодорожников» с результатом 2:1.

Во втором раунде четвертьфинала Пути регионов Кубка России «Локомотив» сразится с махачкалинским «Динамо».

Ранее российский тренер назвал «Химки» фаворитом матча с «Локомотивом».