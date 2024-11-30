Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названа причина неудачи «Локомотива» в Кубке России

Тренер Игнатьев объяснил неудачу «Локомотива» в Кубке России

close
Владимир Федоренко/РИА Новости

Заслуженный тренер РСФСР Борис Игнатьев заявил, что неудача московского «Локомотива» в ответном матче четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России связана с хорошей игрой столичного «Динамо». Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Они пересмотрели свое отношение, были конструктивными, лучше контролировали ситуацию и более надежно действовали в обороне. «Локомотив» играл в свою силу, но подвела реализация моментов. Не сказал бы, что хозяева были безнадежны. Команда атаковала, искала моменты, но динамовцы были сильнее», — заявил он.

28 ноября «Локомотив» проиграл «Динамо». Встреча состоялась на «РЖД Арене». Основное время поединка завершилось со счетом 1:0, автором единственного гола стал Константин Тюкавин на 89-й минуте игры. Из-за равенства счета после двухматчевого противостояния команды выявили сильнейшего в серии пенальти: точнее оказались игроки «Динамо» — 4:3.

Первый матч, который прошел на стадионе «Динамо», завершился победой «железнодорожников» с результатом 2:1.

Во втором раунде четвертьфинала Пути регионов Кубка России «Локомотив» сразится с махачкалинским «Динамо».

Ранее российский тренер назвал «Химки» фаворитом матча с «Локомотивом».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами