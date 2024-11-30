«Зачем ему быть более худым?» Тренер Овечкина о его физической форме

Тренер российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Павел Бурлаченко, который занимается физподготовкой хоккеиста, заявил, что масса тела помогает игроку в матчах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводит «Матч ТВ».

«Дополнительная масса дает [Овечкину] защиту на льду. Так как он справляется с этой массой, он может с ней быстро бежать, его ловкость, подвижность, координация позволяют ему работать с его весом. Зачем ему быть более худым?» — заявил он.

27 ноября Овечкин заявил, что не следит за питанием.

В ночь на 19 ноября «Вашингтон» в гостевом матче Национальной хоккейной лиги обыграл «Юту» со счетом 6:2, Овечкин оформил дубль. В третьем периоде Овечкин получил коньком по ноге от Джека Макбэйна, он с трудом добрался до скамейки, а потом отправился в раздевалку. Продолжить матч российский нападающий не смог. По итогам обследования у него был выявлен перелом малоберцовой кости левой ноги. Российский хоккеист пропустит от четырех до шести недель.

Овечкин продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки, который в своей карьере забросил 894 шайбы. На счету российского хоккеиста 868 голов в НХЛ, отставание составляет 26 шайб. В текущем сезоне он оформил 15 голов.

Ранее в «Вашингтоне» высказались об игроке, травмировавшем Овечкина.