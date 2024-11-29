«Чувствовал себя плохо»: в «Вашингтоне» высказались об игроке, травмировавшем Овечкина

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон заявил, что игрок «Юты» Джек Макбэйн чувствовал себя плохо после того, как российский нападающий и капитан «столичных» Александр Овечкин в столкновении с ним получил серьезную травму. Слова форварда приводит The Hockey News.

«Он, очевидно, чувствовал себя очень плохо из-за этого инцидента. Никто не хочет видеть, как такой парень, как Ови, травмируется. Это почти больше, чем хоккей, поэтому я знаю, что он был расстроен результатом», — отметил Уилсон.

В ночь на 19 ноября «Вашингтон» в гостевом матче Национальной хоккейной лиги обыграл «Юту» со счетом 6:2, Овечкин оформил дубль. В третьем периоде Овечкин получил коньком по ноге от Макбэйна, он с трудом добрался до скамейки, а потом отправился в раздевалку. Продолжить матч российский нападающий не смог. По итогам обследования у него был выявлен перелом малоберцовой кости левой ноги. Российский хоккеист пропустит от четырех до шести недель.

26 ноября появилась информация, что Макбэйну угрожают из-за произошедшего инцидента.

Овечкин продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки, который в своей карьере забросил 894 шайбы. На счету российского хоккеиста 868 голов в НХЛ, отставание составляет 26 шайб. В текущем сезоне он оформил 15 голов.

Ранее Овечкин заявил, что не следит за питанием.