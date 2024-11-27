Хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин признался, что не следит за собственным питанием, передает «Матч ТВ».

Овечкин заявил, что не следит за питанием, ведь все сжигается на льду, тренировках

«Привык, что у меня есть собственный рацион. Неправильно кого‑то слушать и говорить, что он делает. Не мне судить», — сказал Овечкин.

В ночь на 19 ноября «Вашингтон» в гостевом матче Национальной хоккейной лиги обыграл «Юту» со счетом 6:2, Овечкин оформил дубль. В третьем периоде Овечкин получил коньком по ноге от Джека Макбэйна, он с трудом добрался до скамейки, а потом отправился в раздевалку. Продолжить матч российский нападающий не смог. По итогам обследования у него был выявлен перелом малоберцовой кости левой ноги. Российский хоккеист пропустит от четырех до шести недель.

Овечкин продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки, который в своей карьере забросил 894 шайбы. На счету российского хоккеиста 868 голов в НХЛ, отставание составляет 26 шайб. В текущем сезоне он оформил 15 голов.

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