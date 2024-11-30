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«Химки» могут вернуть старого главного тренера в команду

Metaratings: Юран может возглавить «Химки» в четвертый раз

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Подмосковные «Химки» могут назначить Сергея Юрана главным тренера «Химок». Об этом сообщает Metaratings.

Это может быть четвертым появлением Юрана в команде. Ранее он возглавлял клуб в 2008-м, 2020-м и 2022-м году. На данный момент «Химки» тренирует испанец, однако руководство клуба пытается договориться со специалистом о досрочном разрыве контракта.

Встреча между «Локомотивом» и «Химками» состоится 1 декабря. Команды выйдут на поле в 14:00 по московскому времени.

В турнирной таблице национального первенства лидирует петербургский «Зенит», который выиграл шесть последних розыгрышей РПЛ, после победы над «Оренбургом» в 16-м туре идет на первом месте, набрав 39 очков, на один балл опережая «Краснодар». Замыкает тройку лидеров в турнирной таблице «Локомотив», в активе команды 34 балла. По 31 очку имеют московский «Спартак» и столичное «Динамо». «Химки» идут на 13 месте, набрав 13 очков.

Ранее экс-игрок «Спартака» Валерий Гладилин заявил, что «Химки» могут обыграть «Локомотив».

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