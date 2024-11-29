Экс-футболист «Спартака»: «Химки» могут обыграть «Локомотив»

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что «Химки» могут обыграть московский «Локомотив» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Химки» реально могут взять очки, у них опытная команда, много ключевых игроков, которые имеют хороший опыт, выступая за хорошие клубы. У футболистов «Локомотива» меньше опыта, но есть амбиции. «Химки» реально могут обыграть «Локомотив». В этом матче нет фаворита», — сказал Гладилин.

Встреча между «Локомотивом» и «Химками» состоится 1 декабря. Команды выйдут на поле в 14:00 по московскому времени.

В турнирной таблице национального первенства лидирует петербургский «Зенит», который выиграл шесть последних розыгрышей РПЛ, после победы над «Оренбургом» в 16-м туре идет на первом месте, набрав 39 очков, на один балл опережая «Краснодар». Замыкает тройку лидеров в турнирной таблице «Локомотив», в активе команды 34 балла. По 31 очку имеют московский «Спартак» и столичное «Динамо». «Химки» идут на 13 месте, набрав 13 очков.

Ранее российский тренер ответил на вопрос о фаворите матча «Краснодар» — «Спартак».