Головин ответил на вопрос о переходе в «Зенит»

Капитан французского клуба «Монако» и сборной России по футболу Александр Головин заявил, что не перейдет в «Зенит» даже в случае очень выгодного контракта. Причина этому — нападающий петербужцев Александр Соболев. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на социальные сети футболиста.

«Да я с Соболем не очень хочу в футбол играть. В «Доту» хочу, в футбол — не очень. Который после матча с турецким «Фенербахче» заявил, что не ставит цель забивать голы», — сказал футболист во время одного из своих прямых эфиров.

4 октября Головин продлил контракт с «Монако». По новому рабочему соглашению он будет представлять команду до конца сезона-2028/29. Прежний контракт с клубом был рассчитан до лета 2026 года.

13 октября стало известно, что тренерский штаб «Зенита» запретил Соболеву проводить много времени в компьютерной игре Dota 2.

В августе появилась информация, что за две недели Соболев провел 24 часа в компьютерной игре Dota 2. Он потратил на внутриигровые предметы 512 тыс. рублей. Также форвард играл в CS 2, уступил в половине матчей и потратил 77 тыс. рублей.

Официально о переходе Соболева из «Спартака» в «Зенит» было объявлено 30 августа. Трудовое соглашение заключено по схеме «3+1». После перехода нападающий сыграл в девяти мачтах Российской премьер-лиги, однако отметиться результативными действиями не сумел.

Ранее российский футболист рассказал о необычном опыте работы.