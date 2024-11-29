«Весил 115 кг»: российский футболист рассказал о необычном опыте работы

Нападающий воронежского «Факела» Алексей Каштанов рассказал о том, как он работал на складе в «Пятерочке». Слова футболиста приводит «Спорт-Экспресс».

«Не следил за собой, весил 115 кг. Работал тогда в «Пятерочке», ел все, что хотел. Никакого нормального режима. Спортом толком не занимался. Но я не жалуюсь. Наоборот, рад, что жизнь такие сюрпризы мне преподнесла. Добытчиком в семье должен быть мужчина», — заявил Каштанов.

24 ноября «Динамо» на последних секундах упустило победу в матче с «Факелом» в Российской премьер-лиге (РПЛ). Встреча прошла в Воронеже на стадионе «Факел» и завершилась вничью — 1:1. Счет в этом матче открыл Даниил Фомин на 26-й минуте. На последних секундах матча, на 99-й минуте, ответный мяч забил Николай Гиоргобиани.

После этой игры москвичи не смогли вернуть себе четвертое место в турнирной таблице. В их активе теперь 31 очко после 16 игр и они пропустили вперед «Спартак», у которого также 31 балл. «Факел» остался в зоне стыковых матчей. У команды 12 баллов за 16 встреч.

В следующем туре «Факел» сыграет в Махачкале с «Динамо» — эта встреча состоится 1 декабря, стартовый свисток — 19:00 мск.

Ранее тренер «Динамо» матом описал стиль игры команд в матче РПЛ.