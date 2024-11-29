Мостовой: не удивлюсь, если «Химки» отберут очки у «Локомотива»

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой заявил корреспонденту «Газеты.Ru», что не удивится, если подмосковные «Химки» отберут очки у московского «Локомотива» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Надо вспомнить, что вчера «Локомотив» проиграл московскому «Динамо» на Кубок. «Химки» уже в этом сезоне обыгрывали «Локомотив». «Химки» — нормальная команда по подбору футболистов, но чего-то не хватает. Их матчи трудно прогнозировать. Небольшим фаворитом является «Локомотив», но для меня не будет неожиданностью, если «Локомотив» не одержит победу», — сказал Мостовой.

Встреча между «Локомотивом» и «Химками» состоится 1 декабря. Команды выйдут на поле в 14:00 по московскому времени.

В турнирной таблице национального первенства лидирует петербургский «Зенит», который выиграл шесть последних розыгрышей РПЛ, после победы над «Оренбургом» в 16-м туре идет на первом месте, набрав 39 очков, на один балл опережая «Краснодар». Замыкает тройку лидеров в турнирной таблице «Локомотив», в активе команды 34 балла. По 31 очку имеют московский «Спартак» и столичное «Динамо». «Химки» идут на 13 месте, набрав 13 очков.

Ранее экс-игрок «Спартака» Валерий Гладилин заявил, что «Химки» могут обыграть «Локомотив».