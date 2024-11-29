Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мостовой: у «Краснодара» чуть больше шансов на победу в матче со «Спартаком»

Мостовой: «Краснодар» выглядит небольшим фаворитом в игре со «Спартаком»

close
Евгений Одиноков/РИА Новости

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что у «Краснодара» чуть больше шансов на победу в матче Российской премьер-лиги (РПЛ), чем у красно-белых.

«Я считаю, шансы 55 на 45 в пользу «Краснодара» за счет того, что они будут играть на своем поле. У «Спартака» хорошая серия, да, проиграли «Ростову» в Кубке, но никто из турнира не вылетел, так что большого разочарования нет. Посмотрим, сможет ли «Краснодар» без осечек сыграть. Сейчас такая фаза чемпионата, что ошибаться нельзя», — сказал Мостовой.

Встреча состоится 1 декабря. Команды выйдут на поле в 19.30 по московскому времени.

В турнирной таблице национального первенства лидирует петербургский «Зенит», который выиграл шесть последних розыгрышей РПЛ, после победы над «Оренбургом» в 16-м туре идет на первом месте, набрав 39 очков, на один балл опережая «Краснодар». Замыкает тройку лидеров в турнирной таблице московский «Локомотив», в активе команды 34 балла. По 31 очку имеют «Спартак» и столичное «Динамо».

Ранее «Спартак» проиграл «Ростову» в Кубке России.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами