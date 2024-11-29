Мостовой: у «Краснодара» чуть больше шансов на победу в матче со «Спартаком»

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что у «Краснодара» чуть больше шансов на победу в матче Российской премьер-лиги (РПЛ), чем у красно-белых.

«Я считаю, шансы 55 на 45 в пользу «Краснодара» за счет того, что они будут играть на своем поле. У «Спартака» хорошая серия, да, проиграли «Ростову» в Кубке, но никто из турнира не вылетел, так что большого разочарования нет. Посмотрим, сможет ли «Краснодар» без осечек сыграть. Сейчас такая фаза чемпионата, что ошибаться нельзя», — сказал Мостовой.

Встреча состоится 1 декабря. Команды выйдут на поле в 19.30 по московскому времени.

В турнирной таблице национального первенства лидирует петербургский «Зенит», который выиграл шесть последних розыгрышей РПЛ, после победы над «Оренбургом» в 16-м туре идет на первом месте, набрав 39 очков, на один балл опережая «Краснодар». Замыкает тройку лидеров в турнирной таблице московский «Локомотив», в активе команды 34 балла. По 31 очку имеют «Спартак» и столичное «Динамо».

Ранее «Спартак» проиграл «Ростову» в Кубке России.