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«Спартак» проиграл «Ростову» в Кубке России

«Спартак» проиграл «Ростову» со счетом 1:2 в Кубке России

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Александр Вильф/РИА Новости

Московский «Спартак» проиграл «Ростову» в ответном матче Пути РПЛ Кубка России.

Встреча, которая прошла на стадионе «Ростов Арена», завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. На голы Егора Голенкова на 19-й минуте и Виктора Мелехина на 31-й минуте «Спартак» ответил точным ударом Кристофера Мартинса на 56-й минуте. Первый матч завершился также в пользу «Ростова» — 1:0. Таким образом, по сумме двух встреч москвичи опустились в Путь регионов Кубка страны, а «Ростов» продолжит выступления в пути РПЛ.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию события.

В следующем матче «Спартак» сыграет в гостях с «Краснодаром». Встреча состоится 1 декабря и начнется в 19:30 по московскому времени. 30 ноября «Ростов» сыграет на своем поле с «Пари НН».

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии.

Ранее «Урал» обыграл «Химки» в матче Кубка России.

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