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Экс-футболист «Спартака» считает команду фаворитом в игре с «Краснодаром»

Экс-футболист Гладилин: «Спартак» является фаворитом в игре с «Краснодаром»

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Александр Вильф/РИА Новости

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин заявил в разговоре с «Газетой.Ru», что красно-белые являются фаворитами в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара».

«Я считаю, что «Спартак» может обыграть «Краснодар». Сейчас «Краснодар» не в лучших кондициях, а красно-белые крупно обыграли «Локомотив». Я не беру матч на Кубок России с «Ростовом», ведь там у «Спартака» играл резервный состав. «Спартак» даже на выезде будет являться фаворитом. Но «Краснодару» отступать некуда, чтобы бороться за чемпионство. Игра будет сложной, но фаворит — «Спартак».

Встреча состоится 1 декабря. Команды выйдут на поле в 19.30 по московскому времени.

В турнирной таблице национального первенства лидирует петербургский «Зенит», который выиграл шесть последних розыгрышей РПЛ, после победы над «Оренбургом» в 16-м туре идет на первом месте, набрав 39 очков, на один балл опережая «Краснодар». Замыкает тройку лидеров в турнирной таблице московский «Локомотив», в активе команды 34 балла. По 31 очку имеют «Спартак» и столичное «Динамо».

Ранее была названа причина поражения «Спартака» в матче Кубка России с «Ростовом».

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Футбол. Чемпионат России
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