Названа причина поражения «Спартака» в матче Кубка России с «Ростовом»

Бывший тренер сборной России Сергей Балахнин заявил, что его не удивило поражение московского «Спартака» от «Ростова» в четвертьфинале Пути РПЛ Кубка России, а также отметил, что наставник красно-белых Деян Станкович ошибся с выбором состава на поединок. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Станкович использовал большую ротацию, дав отдохнуть лидерам. Но во втором тайме их пришлось выпускать. И тогда игра команды изменилась. Разница между двумя таймами была огромная. Поэтому считаю, что тренерский штаб москвичей ошибся с выбором состава на игру», — заявил Балахнин.

Встреча, которая прошла на стадионе «Ростов Арена», завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Первый матч завершился также в пользу «Ростова» — 1:0. Таким образом, по сумме двух встреч москвичи опустились в Путь регионов Кубка страны, а «Ростов» продолжит выступления в пути РПЛ.

В следующем матче, который состоится в рамках 17-го тура Российской премьер-лиги, «Спартак» сыграет в гостях с «Краснодаром». Встреча состоится 1 декабря и начнется в 19:30 по московскому времени. 30 ноября «Ростов» сыграет на своем поле с «Пари НН», стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

Ранее было опубликовано видео, как тренер «Спартака» Станкович разбивает скамейку в матче Кубка России.