Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названа причина поражения «Спартака» в матче Кубка России с «Ростовом»

Тренер Балахнин заявил об ошибке Станковича в матче «Спартака» и «Ростова»

close
Александр Вильф/РИА Новости

Бывший тренер сборной России Сергей Балахнин заявил, что его не удивило поражение московского «Спартака» от «Ростова» в четвертьфинале Пути РПЛ Кубка России, а также отметил, что наставник красно-белых Деян Станкович ошибся с выбором состава на поединок. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Станкович использовал большую ротацию, дав отдохнуть лидерам. Но во втором тайме их пришлось выпускать. И тогда игра команды изменилась. Разница между двумя таймами была огромная. Поэтому считаю, что тренерский штаб москвичей ошибся с выбором состава на игру», — заявил Балахнин.

Встреча, которая прошла на стадионе «Ростов Арена», завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Первый матч завершился также в пользу «Ростова» — 1:0. Таким образом, по сумме двух встреч москвичи опустились в Путь регионов Кубка страны, а «Ростов» продолжит выступления в пути РПЛ.

В следующем матче, который состоится в рамках 17-го тура Российской премьер-лиги, «Спартак» сыграет в гостях с «Краснодаром». Встреча состоится 1 декабря и начнется в 19:30 по московскому времени. 30 ноября «Ростов» сыграет на своем поле с «Пари НН», стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

Ранее было опубликовано видео, как тренер «Спартака» Станкович разбивает скамейку в матче Кубка России.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами