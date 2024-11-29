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Пилот «Феррари» выиграл свободную практику Гран-при Катара «Формулы-1»

Пилот «Феррари» Леклер выиграл свободную практику Гран-при Катара «Формулы-1»

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Hamad I Mohammed/Pool/Reuters

Пилот «Феррари» Шарль Леклер из Монако выиграл свободную практику Гран-при Катара «Формулы-1». Об этом сообщает RT.

Леклер показал результат 1:21,953 cекунды. Второе место занял пилот «Макларена» Ландо Норрис (+0,425), третье — также пилот «Макларена» Оскар Пиастри (+0,472).

Ранее Леклер выиграл квалификацию Гран-при Азербайджана.

В 20:30 состоится спринт-гонка. Главный заезд на Гран-при Катара пройдет 1 декабря и начнется в 19:00 по московскому времени. пройдет с 1 по 3 ноября в Бразилии.

Действующим чемпионом «Формулы-1» является нидерландский пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен. Гонщик является трехкратным чемпионом мира в классе «Формула-1» (2021, 2022 и 2023). Он рекордсмен по количеству побед в одном сезоне и по количеству выигранных подряд Гран-при «Формулы-1».

Ранее сообщалось, что на Гран-при Монако произошла серьезная авария, три машины разбились.

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