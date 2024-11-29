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«Отступать некуда»: экс-игрок «Спартака» считает, что «Химки» отберут очки у «Локомотива»

Экс-игрок «Спартака» Масалитин считает, что «Химки» отберут очки у «Локомотива»

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Телеграм-канал «ФК «Локомотив» Москва»

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Масалитин в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» предположил, что подмосковные «Химки» могут отобрать очки у московского «Локомотива» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Локомотив проиграл «Химкам» в первом круге. У молодых ребят «Локомотива» есть самолюбие. После разгрома от «Спартака» игроки попытаются реабилитироваться в глазах болельщиков. Им необходима победа, чтобы включиться в борьбу за победу в РПЛ.

«Химкам» отступать некуда. Думаю, «Химки» могут рассчитывать на то, что они могут отобрать очки из «Локомотива», — сказал Масалитин.

Встреча между «Локомотивом» и «Химками» состоится 1 декабря. Команды выйдут на поле в 14:00 по московскому времени.

В турнирной таблице национального первенства лидирует петербургский «Зенит», который выиграл шесть последних розыгрышей РПЛ, после победы над «Оренбургом» в 16-м туре идет на первом месте, набрав 39 очков, на один балл опережая «Краснодар». Замыкает тройку лидеров в турнирной таблице «Локомотив», в активе команды 34 балла. По 31 очку имеют московский «Спартак» и столичное «Динамо». «Химки» идут на 13 месте, набрав 13 очков.

Ранее в РПЛ увидели только два решения коррупционного скандала.

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