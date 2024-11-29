Экс-футболист «Спартака» считает «Краснодар» фаворитом в матче РПЛ

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Масалитин заявил корреспонденту «Газеты.Ru», что «Краснодар» будет фаворитом в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против красно-белых.

«Во-первых, матч состоится в Краснодаре. На сегодняшний день можно сказать, что «Краснодар» является фаворитом, когда играет на своем поле. После ничейного результата с «Химками» «Краснодар» постарается перед своими болельщиками показать хорошую игру. «Спартак» приучил нас к том, что команда является непредсказуемой. Красно-белые могут провести хорошую игру, а потом проиграть», — сказал Масалитин.

Встреча состоится 1 декабря. Команды выйдут на поле в 19.30 по московскому времени.

В турнирной таблице национального первенства лидирует петербургский «Зенит», который выиграл шесть последних розыгрышей РПЛ, после победы над «Оренбургом» в 16-м туре идет на первом месте, набрав 39 очков, на один балл опережая «Краснодар». Замыкает тройку лидеров в турнирной таблице московский «Локомотив», в активе команды 34 балла. По 31 очку имеют «Спартак» и столичное «Динамо».

Ранее экс-тренер «Спартака» заявил, что у РПЛ пропал фаворит.