Экс-тренер «Спартака» заявил, что у РПЛ пропал фаворит

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» заявил, что в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) нет фаворита.

По его словам, средний уровень команд, входящих в топ-6, отличается лишь незначительно.

«Преимущество в классе сейчас у команд из первой шестерки минимальное. И по качеству футболистов, и по уровню игры они примерно одинаковы. У нас очень равный чемпионат сейчас, какого-то конкретного лидера очень сложно выделить», — заявил Гладилин.

В турнирной таблице национального первенства «Зенит», который выиграл шесть последних розыгрышей РПЛ, после победы над «Оренбургом» в 16-м туре идет на первом месте, набрав 39 очков, на один балл опережая «Краснодар». Замыкает тройку лидеров в турнирной таблице «Локомотив», в активе команды 34 балла. По 31 очку имеют «Спартак» и «Динамо».

Ранее Валерий Гладилин заявил, что у легионеров «Зенита» есть нехватка мотивации.