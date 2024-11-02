В Госдуме назвали трудности, с которыми столкнется Валиева при возвращении

Депутат Госдумы России Светлана Журова поделилась мнением о возможном возвращении фигуристки Камилы Валиевой в большой спорт после отбытия дисквалификации, отметив, что сейчас спортсменка взрослеет, а в фигурном катании это немаловажно, передает «ВсеПроСпорт».

«Валиева взрослеет, растет, уже не ребенок, которым была. В фигурном катании это существенно. Но есть же успешные примеры — та же Лиза Туктамышева, Каролина Костнер, Катарина Витт», — сказала Журова.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках. Валиева была лишена личных наград, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2024 получила бронзовые награды.

2 октября стало известно об отказе Валиевой в апелляции на решение CAS о дисквалификации. Фигуристка должна оплатить судебные издержки в размере 7 тысяч швейцарских франков. Также Валиева обязана выплатить Международному союзу конькобежцев (ISU) и Всемирному антидопинговому агентству (WADA) компенсацию в размере 8 тысяч франков каждому в качестве возмещения расходов.

Ранее сообщалось о том, что Валиева возобновит карьеру после дисквалификации.