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Слушание о разделе имущества голкипера «ПСЖ» Сафонова с экс-женой отложено

Слушание о разделе имущества Сафонова и его бывшей жены отложили до 20 декабря

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Panoramic/Global Look Press

Заседание Никулинского суда Москвы по делу о разделе совместно нажитого имущества голкипера «Пари Сен-Жермен» и сборной России по футболу Матвея Сафонова и его бывшей жены Анастасии отложено. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации источника, заседание по этому делу должно состояться 20 декабря. Ранее слушания неоднократно переносились.

26 августа Московский городской суд оставил в силе решение Никулинского суда, согласно которому Сафонов обязан выплатить своей бывшей супруге 60 млн рублей — задолженность по алиментам на их общую дочь. Голкипер обязан каждый месяц выплачивать 25 процентов от своей зарплаты. Адвокаты Сафонова намерены обжаловать этот приговор.

«ПСЖ» купил Сафонова у «Краснодара» в межсезонье за 20 млн евро, его контракт с чемпионами Франции рассчитан до конца сезона-2028/29. 26 ноября голкипер был включен в стартовый состав парижской команды на матч Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией». Игра завершилась с результатом 0:1, однако Сафонов получил наивысшую оценку по версии Flashscore среди игроков команды после матча.

Ранее экс-игрок оценил перспективы Сафонова в «ПСЖ».

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