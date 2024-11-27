Сафонов стал лучшим игроком «ПСЖ» в матче с «Баварией»

Голкипер французского «ПСЖ» Матвей Сафонов получил наивысшую оценку по версии Flashscore среди игроков команды после матча Лиги чемпионов с немецкой «Баварией».

Россиянин получил 7,5 балла. За россиянином расположился португальский защитник Нуну Мендеш, который получил оценку 7,3.

Встреча завершилась поражением «ПСЖ» со счетом 0:1.

В составе победителей точным ударом отметился Ким Мин Джэ. Он отличился на 38-й минуте. На 57-й минуте игрок «ПСЖ» Усман Дембеле был удален с поля за вторую желтую карточку.

В следующем матче Лиги чемпионов «ПСЖ» сыграет на выезде с австрийским «Зальцбургом», «Бавария» на выезде сыграет с украинским «Шахтером».

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии.

Ранее Сафонов заявил, что не боится конкуренции с чемпионом Европы.