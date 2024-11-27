Экс-игрок оценил перспективы Сафонова в «ПСЖ»

Бывший защитник Виталий Дьяков оценил перспективы россиянина Матвея Сафонова во французском «ПСЖ». Его слова приводит Vprognoze.ru.

«То, что Энрике дал ему такой шанс в таком матче, говорит о многом. Тренер какой-то жест показал и Сафонову, и Доннарумме. Думаю, что ближайший матч чемпионата и Лиги чемпионов будет определяющим на сезон», — заявил Дьяков.

27 ноября «ПСЖ» с Сафоновым в составе проиграл «Баварии». Несмотря на это, он стал лучшим игроком команды, отразив шесть ударов.

В следующем матче Лиги чемпионов «ПСЖ» сыграет на выезде с австрийским «Зальцбургом», «Бавария» на выезде сыграет с украинским «Шахтером».

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии.

Ранее Сафонов в третий раз не пропустил в матче за «ПСЖ».