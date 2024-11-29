Месси попал в список претендентов на звание лучшего игрока года

Международная федерация футбола (ФИФА) включила аргентинского нападающего американского «Интер Майами» Лионеля Месси в список футболистов, которые претендуют на звание лучшего игрока 2024 года. Список опубликован на официальном сайте организации.

Также на награду претендуют Джуд Беллингем, Винисиус, Федерико Вальверде, Дани Карвахаль, Тони Кроос, Килиан Мбаппе (все — «Реал»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Родри («Манчестер Сити»), Флориан Виртц («Байер»), Ламин Ямаль («Барселона»).

Обладателем «Золотого мяча» в 2024 году стал Родри. Месси не был включен в список претендентов на приз.

Месси перебрался в «Интер Майами», который выступает в МЛС, летом 2023 года. 20 августа прошлого года аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги. В декабре 2022 года Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. Также на его счету более 100 забитых мячей в составе национальной команды.

В ночь на 10 ноября «Интер Майами» в третьем матче противостояния 1/8 финала плей-офф уступил «Атланте Юнайтед», за которую выступает российский полузащитник Алексей Миранчук. Встреча завершилась со счетом 3:2, Месси в поединке отличился голом. Это поражение не позволило «Интер Майами» выйти в следующий раунд.

Ранее стала известна судьба Месси в «Интер Майами».