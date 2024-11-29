Аршавин заявил о серьезных проблемах со здоровьем

Бывший футболист сборной России и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин в программе «Карты, деньги, два мяча» признался, что врачи в ходе обследования выявили серьезные проблемы со зрением, и отметил, что видит только на 20 процентов.

«Мне сказали, что я дальнозоркий. Близоруким это помогает, а дальнозорким… Единицы у меня все равно не будет, читать я буду в очках. Потом мне сказали, что у меня будет катаракта, скорее всего, и мне нужно будет менять хрусталики. Поэтому коррекция точно не подходит. И поэтому все отложилось до лучших времен», — заявил Аршавин.

В 1999 году Аршавин дебютировал за «Зенит». После девяти лет в петербургской команде россиянин перешел в лондонский «Арсенал». Аршавин на протяжении четырех лет играл в Англии. В апреле 2009 года он стал лучшим игроком месяца в Английской премьер-лиге.

В 2012 году он вернулся в «Зенит» на правах аренды, а через год подписал полноценный контракт. В 2015 году полузащитник поиграл за «Кубань». Свою карьеру Аршавин завершил в 2018 году в клубе из Казахстана «Кайрат».

Сейчас Аршавин является членом правления петербургского «Зенита».

Ранее Аршавин рассказал, что бывшая жена разбила об его голову компьютер.