Аршавин рассказал, что бывшая жена разбила об его голову компьютер

Экс-футболист сборной России и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин рассказал на шоу «Карты, деньги, два мяча», что его бывшая жена Юлия Барановская разбила об его голову компьютер.

«Юлька меня один раз компьютером… Я лежу, а она приходит и как компьютер сломала об мою голову», — сказал Аршавин.

Аршавин и Барановская разошлись в 2012 году после девяти лет совместной жизни. У бывших супругов трое детей.

В 1999 году Аршавин дебютировал на высшем уровне за «Зенит». После девяти лет в петербургской команде россиянин перешел в лондонский «Арсенал». Аршавин на протяжении четырех лет играл в Англии. В апреле 2009 года он стал лучшим игроком месяца в лиге.

В 2012 году он вернулся в «Зенит» на правах аренды, а через год подписал полноценный контракт. В 2015 году полузащитник поиграл за «Кубань». Свою карьеру Аршавин завершил в 2018 году в клубе из Казахстана «Кайрат».

Ранее Аршавин рассказал о том, что забрала у него Барановская после развода.