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«Не было переговоров»: РФС о запрете ФИФА на игру с африканской сборной

В РФС опровергли информацию о запрете ФИФА на игру со сборной Буркина-Фасо

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РИА Новости

Служба коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) опровергла информацию, согласно которой Международная федерация футбола (ФИФА) запретила сборной Буркина-Фасо проводить товарищеский матч со сборной России. Об этом пишет «Спорт-Экспресс».

«У нас не было переговоров с Буркина-Фасо о проведении товарищеской игры», — сообщили в РФС.

28 ноября глава отдела связи с общественностью Федерации футбола Буркина-Фасо Кадер Траоре рассказал, что ФИФА запретила играть со сборной России и пригрозила карательными мерами за проведение матча.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии.

В 2024 году сборная России провела пять товарищеских матчей. Подопечные Валерия Карпина обыграли Вьетнам со счетом 3:0, Сербию, Белоруссию и Сирию — 4:0, а также Бруней — 11:0.

Ранее сборную России не включили в число участников жеребьевки ЧМ-2026.

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