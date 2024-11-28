ФИФА запретила африканской футбольной сборной играть с Россией

Глава отдела связи с общественностью Федерации футбола Буркина-Фасо Кадер Траоре рассказал, что Международная федерация футбола (ФИФА) запретила играть со сборной России, передает Sport24.

«Со слов генерального секретаря нашей Федерации, сейчас сложно играть матчи с Россией. ФИФА за эту игру примет карательные меры в адрес нашей Федерации», — сказал Траоре.

Весной 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также россияне пропустят отбор к чемпионату мира 2026 года.

Ранее футболист сборной России высказался о победе Трампа на выборах президента США.