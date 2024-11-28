«До сих пор дедушку Валиевой ищем»: Губерниев о допинге второй ракетки мира

Российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев сравнил допинговые дела второй ракетки мира Иги Швентек и российской фигуристки Камилы Валиевой, в пробе которых был обнаружен один и тот же препарат. Его слова приводит «Советский спорт».

«Они же как-то защищались, значит, их доводы были признаны убедительными. А мы сейчас в лесу ищем дедушку Валиевой, который после того раза заблудился, и до сих пор мы ему кричим: «Ау, дед, ты где?» А он нам не отвечает, не отзывается», — заявил Губерниев.

В начале 2024 года Валиеву дисквалифицировали на четыре года за найденный в ее допинг-пробе триметазидин. Анализ, который дал положительный результат, спортсменка сдала на чемпионате России в 2021 году. Основная версия заключалась в том, что запрещенный препарат попал в ее организм из-за лекарства дедушки.

28 ноября стало известно, что в августе 2024 года Швентек сдала пробу, в которой также был обнаружен этот препарат. Она была дисквалифицирована на один месяц и пропустила три турнира — в Сеуле, Пекине и Ухане. Также она была лишена призовых, которые заработала на соревнованиях в Цинциннати. Этот турнир был следующим после того, как она сдала пробу, давшую положительный результат на запрещенный препарат.

Ранее Татьяна Тарасова указала на несправедливость в деле Швентек из-за Валиевой.