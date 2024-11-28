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«Валиеву наказали на всю жизнь»: Тарасова о допинге второй ракетки мира

Тренер Тарасова сравнила дела фигуристки Валиевой и теннисистки Свентек

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова сравнила допинговое дело польской теннисистки Иги Свентек с дисквалификацией фигуристки Камилы Валиевой. Ее слова приводит Metaratings.ru.

«Валиеву наказали вообще на всю оставшуюся жизнь. У них нет никакой справедливости, их всех самих надо судить за такое неодинаковое отношение к спортсменам. Кому-то назначают дисквалификацию за это вещество всего на месяц, а другим — на четыре года», — заявила Тарасова.

В начале 2024 года Валиеву дисквалифицировали на четыре года за найденный в ее допинг-пробе триметазидин. Анализ, который дал положительный результат, спортсменка сдала на чемпионате России в 2021 году.

28 ноября стало известно, что в августе 2024 года Свентек сдала пробу, в которой также был обнаружен этот препарат. Она была дисквалифицирована на один месяц и пропустила три турнира — в Сеуле, Пекине и Ухане. Также она была лишена призовых, которые заработала на соревнованиях в Цинциннати. Этот турнир был следующим после того, как она сдала пробу, давшую положительный результат на запрещенный препарат.

Ранее обращение биатлониста Евгения Устюгова в суд из-за лишения медалей ОИ назвали бесполезным.

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