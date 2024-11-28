«Локомотив» и «Динамо» назвали составы на матч Кубка России

Московский «Локомотив» и столичное «Динамо» назвали стартовые составы на ответный поединок четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России.

«Локомотив»: Митрюшкин, Самошников, Морозов, Ньямси, Ненахов, Баринов, Батраков, Тимофеев, Тикнизян, Пиняев, Сулейманов.

«Динамо»: Лунёв, Маричаль, Даса, Фернандес, Бальбуэна, Чавес, Гладышев, Карраскаль, Лаксальт, Нгамалё, Тюкавин.

Встреча состоится на стадионе «РЖД Арена», стартовый свисток для футболистов прозвучит в 19:30 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию противостояния, которое рассудит главный арбитр Павел Кукуян.

Первый матч, который прошел на стадионе «Динамо», завершился победой «железнодорожников» со счетом 2:1.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги «Локомотив» после 16-ти туров замыкает тройку лидеров. В активе команды 34 очка, «железнодорожники» на пять баллов отстают от идущего первым петербургского «Зенита». «Динамо» расположилось на пятой строчке, команда набрала 31 балл.

Ранее «Зенит» обыграл «Ахмат» в Кубке России.