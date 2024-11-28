Выступающий за США российский фигурист отстранен от турниров ISU из-за домогательств

Российский фигурист Иван Десятов, выступающий за США в танцах на льду с Изабеллой Флорес, отстранен от турниров под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) из-за сексуальных домогательств. Информация об этом появилась на официальном сайте организации.

Подробности дела не раскрываются, отстранение фигуриста действует с 18 октября.

19 октября стало известно, что Десятова отстранили от выступления на турнирах под эгидой Американского олимпийского комитета и Американского паралимпийского комитета.

Десятова обвинила в изнасиловании эстонская фигуристка Солен Мазинг.

Фигурист — уроженец Москвы. Он изначально выступал за Россию и катался в паре с Ириной Хаврониной, а затем начал выступления под флагом Белоруссии с Екатериной Андреевой. Дуэт просуществовал восемь лет, фигуристы выиграли чемпионат страны и распались после начала специальной военной операции в 2022 году. Десятов переехал в США, где встал в пару с Флорес, на которой позднее женился. Пара объявила, что начинает совместные выступления летом 2022 года.

Ранее российский хоккейный тренер отреагировал на отстранение из-за обвинений в домогательствах.