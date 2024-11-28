Российский хоккейный тренер отреагировал на отстранение из-за обвинений в домогательствах

Тренер по физической подготовке клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) «Сибирские снайперы» Вадим Берестов отреагировал на новость о том, что его отстранили от работы из-за сексуальных домогательств к игрокам клуба, передает «Спорт-Экспресс».

«Я могу лишь сказать, что у всего есть две стороны. Переживаю, что из-за этой ситуации может пострадать моя семья», — сказал Берестов.

Сейчас «Сибирские снайперы» готовятся к выездному матчу против екатеринбургского «Авто», который пройдет 29 ноября. Берестов отстранен от работы и улетел в Новосибирск.

«Сибирские снайперы» идут на девятом месте Золотого дивизиона Восточной конференции, набрав 15 очков. На первом месте идут «Омские ястребы», набрав 43 очка.

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