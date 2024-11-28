Тренера российского хоккейного клуба обвиняют в сексуальных домогательствах

Тренера по ОФМ клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) «Сибирские Снайперы» Вадима Берестова обвиняют в сексуальных домогательствах по отношению к хоккеистам, передает «Вечерняя Казань».

Утверждается, что тренер приглашал к себе в номер несовершеннолетнего хоккеиста, а также отправлял интимные фотографии. Тренера подозревают в домогательствах по отношению к двум хоккеистам команды.

Сейчас «Сибирские снайперы» готовятся к выездному матчу против екатеринбургского «Авто», который пройдет 29 ноября. Берестов отстранен от работы и улетел в Новосибирск.

Ранее комиссия по этике и дисциплине Международной шахматной федерации (FIDE) дисквалифицировала латвийского шахматиста Андрея Стребкова сроком на пять лет за сексуальные домогательства.

В течение этого времени 43-летний шахматист не сможет принимать участия в соревнованиях под эгидой FIDE.

Ранее сообщалось о том, что Килиан Мбаппе подозревается в изнасиловании.