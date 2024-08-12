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Латвийского шахматиста дисквалифицировали за сексуальные домогательства

FIDE дисквалифицировала латвийского шахматиста за сексуальные домогательства

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Depositphotos

Комиссия по этике и дисциплине Международной шахматной федерации (FIDE) дисквалифицировала латвийского шахматиста Андрея Стребкова сроком на пять лет за сексуальные домогательства. Об этом сообщает официальный сайт организации.

В течение этого времени 43-летний шахматист не сможет принимать участия в соревнованиях под эгидой FIDE, а также присутствовать на мероприятиях.

«ФИДЕ не потерпит никаких форм притеснений или оскорблений в шахматном сообществе, особенно в случаях, когда речь идет о несовершеннолетних», — заявил президент организации Аркадий Дворкович.

По данным дела, Стребков преследовал шахматисток, в том числе несовершеннолетних в течение десяти лет. Он отправлял им письма порнографического характера, использованные презервативы, которые отправлялись шахматисткам домой, в клубы, университеты и на турнирные площадки. Также он долгое время оскорбительно высказывался в адрес женщин на разных интернет-площадках.

Ранее сообщалось, что в Дагестане шахматистка разлила неизвестное вещество и отравила соперницу.

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