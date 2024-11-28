Аргентинский футболист «Зенита» рассказал, какое блюдо ему понравилось в России

Аргентинский футболист петербургского «Зенита» Лусиано Гонду заявил, что в России ему понравился борщ, передает Sports.ru.

«Пока попробовал не так много местных блюд. Чаще хожу в места с аргентинской или итальянской кухней. Но могу сказать, что в России понравились супы --особенно борщ», — сказал Гонду.

23 ноября «Зенит» на выезде переиграл «Оренбург» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги. Игра прошла на стадионе «Газовик» и завершилась минимальной победой гостей со счетом 1:0. Единственный мяч на шестой компенсированной ко второму тайму минуте с передачи защитника Нуралы Алипа забил Александр Ерохин.

В турнирной таблице национального первенства «Зенит», который выиграл шесть последних розыгрышей РПЛ, после этой победы идет на первом месте, набрав 39 очков, на один балл опережая «Краснодар».

В следующем туре РПЛ «Зенит» на своем поле примет самарские «Крылья Советов». Игра состоится 1 декабря, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

Ранее у «Зенита» не увидели чемпионской игры.