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У «Зенита» не увидели чемпионской игры

Комментатор Орлов считает, что «Зенит» не играет как чемпион

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Телеграм-канал «ФК «Оренбург»»

Спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов в видео на YouTube-канале «Такой футбол» заявил, что не увидел чемпионской игры у петербургского «Зенита» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Это уже не первый матч — дай бог, чтобы он был последним, — когда «Зенит» не начинает сразу резко, со страстью, с отбором мяча по всему полю. Именно вот так надо играть чемпиону, но, увы, пока этого нет. «Зенит» — действующий чемпион, а поначалу вот это не видно было», — сказал Орлов.

23 ноября «Зенит» на выезде переиграл «Оренбург» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги. Игра прошла на стадионе «Газовик» и завершилась минимальной победой гостей со счетом 1:0. Единственный мяч на шестой компенсированной ко второму тайму минуте с передачи защитника Нуралы Алипа забил Александр Ерохин.

В турнирной таблице национального первенства «Зенит», который выиграл шесть последних розыгрышей РПЛ, после этой победы идет на первом месте, набрав 39 очков, на один балл опережая «Краснодар».

В следующем туре РПЛ «Зенит» на своем поле примет самарские «Крылья Советов». Игра состоится 1 декабря, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

Ранее «Зениту» предрекли крах.

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