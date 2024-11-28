Министр спорта России осудил россиян, сменивших спортивное гражданство

Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил в эфире телеканала НТВ, что осуждает спортсменов, которые сменили спортивное гражданство ради выступления на международных турнирах.

«Этих спортсменов я осуждаю. К спортсменам под другим флагом есть вопросы в обществе», — сказал Дегтярев.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до Олимпийских игр 2024 года в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек. Теннисистки Диана Шнайдер и Мирра Андреева выиграли серебро Игр в теннисном турнире в парном разряде. Остальные россияне не смогли завоевать медали на парижских Олимпийских играх.

Ранее был назван человек, который может снять санкции с российского спорта.