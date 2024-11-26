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Назван человек, который может снять санкции с российского спорта

Депутат Журова: Трамп может снять санкции с российского спорта

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Yuki Iwamura/AP

Депутат Госдумы России Светлана Журова заявила, что избранный президент США Дональд Трамп может снять санкции с российских спортсменов, передает «ВсеПроСпорт».

«Трамп может выступить в роли миротворца. Если это действительно произойдет, тогда есть шанс на улучшение ситуации», — сказала Журова.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек. Теннисистки Диана Шнайдер и Мирра Андреева выиграли серебро Игр в теннисном турнире в парном разряде. Остальные россияне не смогли завоевать медали на парижских Олимпийских играх.

Ранее олимпийский чемпион заявил, что поддерживает связь с российскими лыжниками.

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