Назван человек, который может снять санкции с российского спорта

Депутат Госдумы России Светлана Журова заявила, что избранный президент США Дональд Трамп может снять санкции с российских спортсменов, передает «ВсеПроСпорт».

«Трамп может выступить в роли миротворца. Если это действительно произойдет, тогда есть шанс на улучшение ситуации», — сказала Журова.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек. Теннисистки Диана Шнайдер и Мирра Андреева выиграли серебро Игр в теннисном турнире в парном разряде. Остальные россияне не смогли завоевать медали на парижских Олимпийских играх.

Ранее олимпийский чемпион заявил, что поддерживает связь с российскими лыжниками.