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В окружении Мбаппе подтвердили психологические проблемы у футболиста

В окружении Мбаппе рассказали о психологических проблемах у футболиста

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Fabio Ferrari/Global Look Press

В окружении нападающего «Реала» и сборной Франции Килиана Мбаппе подтвердили, что у футболиста есть психологические проблемы, передает L'Équipe.

«У Килиана уже несколько месяцев психологические проблемы. Они не появляются просто так. Нужна работа со специалистами», — сказали в окружении игрока.

15 октября СМИ сообщили, что Мбаппе подозревается в изнасиловании, которое было совершено в одном из отелей Стокгольма. Статус футболиста в уголовном деле указан «обоснованно подозреваемым», что соответствует самому низкому уровню подозрений. Сам футболист назвал эти обвинения «фейком».

17 октября появилась информация, что у Мбаппе был сексуальный контакт во время его поездки, однако ничто не указывает на то, что женщина, которая вступила с ним в этот контакт по обоюдному согласию, и женщина, обвинившая его в изнасиловании, это одно лицо.

Ранее была названа причина невызова Мбаппе в сборную Франции.

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