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Тренер «Реала» о Мбаппе: он не очень хорошо сыграл с «Ливерпулем»

Тренер «Реала» Анчелотти: Мбаппе не очень хорошо сыграл с «Ливерпулем»

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Susana Vera/Reuters

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти заявил, что французский форвард команды Киллиан Мбаппе не очень хорошо сыграл в матче Лиги чемпионов против английского «Ливерпуля», передает Marca.

«Как и другие, Мбаппе боролся, сражался. Он не очень хорошо сыграл, не реализовал пенальти. Это будет сложный момент, но мы все его поддерживаем», — сказал Анчелотти.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «Ливерпуля».

Голы в этой игре забили Алексис Макаллистер на 52-й минуте и Коди Гакпо на 76-й минуте. На 61-й минуте форвард «Реала» Килиан Мбаппе не реализовал пенальти, а на 70-й — форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах.

После пяти игр у «Ливерпуля» 15 баллов и первое место, у «Реала» — шесть очков и 24-е место. В следующем матче Лиги чемпионов «Ливерпуль» сыграет на выезде с испанской «Жироной», а «Реал» — с итальянской «Аталантой».

Ранее тренер «Манчестер Сити» Гвардиола расцарапал себе лицо во время матча Лиги чемпионов.

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