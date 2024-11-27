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Тренер «Манчестер Сити» Гвардиола расцарапал себе лицо во время матча Лиги чемпионов

Тренер «Ман Сити» Гвардиола расцарапал себе лицо во время матча с «Фейноордом»

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Наставник английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола расцарапал себе лицо во время матча общего этапа Лиги чемпионов против нидерландского «Фейеноорда», передает Sport24.

Специалист вышел к журналистам после матча с расцарапанным лицом и носом.

Встреча завершилась со счетом 3:3.

На 44-й минуте Эрлинг Холанд открыл счет ударом с пенальти. Илкай Гюндоган в начале второго тайма удвоил преимущество «Сити». Через три минуты Холанд довел счет до разгрома. Анис Хадж Мусса за 15 минут до конца матча отыграл один мяч, Сантьяго Хименес забил второй мяч «Фейеноорда» на 83-й минуте, а за минуту до конца основного времени Давид Ганцко сделал счет 3:3.

В следующем матче Лиги чемпионов «Манчестер Сити» сыграет на выезде с туринским «Ювентусом», а «Фейеноорд» сыграет на выезде с чешской «Спартой».

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал».

Ранее сообщалось о том, что звезде «Манчестер Сити» грозит тюрьма.

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