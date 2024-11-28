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«Ливерпуль» обыграл «Реал» в матче Лиги чемпионов

«Ливерпуль» обыграл «Реал» со счетом 2:0 в Лиге чемпионов

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Phil Noble/Reuters

Английский «Ливерпуль» обыграл мадридский «Реал» в матче общего этапа Лиги чемпионов.

Встреча завершилась со счетом 2:0.

Голы в этой игре забили Алексис Макаллистер на 52-й минуте и Коди Гакпо на 76-й минуте. На 61-й минуте форвард «Реала» Килиан Мбаппе не реализовал пенальти, а на 70-й — форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию события.

После пяти игр у «Ливерпуля» 15 баллов и первое место, у «Реала» — шесть очков и 24-е место. В следующем матче Лиги чемпионов «Ливерпуль» сыграет на выезде с испанской «Жироной», а «Реал» — с итальянской «Аталантой».

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