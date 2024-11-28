«Шахтер» проиграл ПСВ в матче Лиги чемпионов

Украинский «Шахтер» проиграл нидерландскому ПСВ в матче общего этапа Лиги чемпионов.

Встреча завершилась со счетом 2:3.

В первом тайме отличились игроки «Шахтера» Данила Сикан на 8-й и Александр Зубков на 37-й минуте. В самой концовке встречи нидерландцы забили три: Малик Тиллман на 87-й 90-й минутах, а победный гол на счету Рикардо Пепи на 90+5-й минуте.

После пяти игр у «Шахтера четыре балла на 26-е место, у ПСВ — восемь очков и 18-я строчка. В следующем матче Лиги чемпионов ПСВ сыграет на выезде с французским «Брестом», а «Шахтер» — с немецкой «Баварией».

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии.

Ранее «ПСЖ» с Матвеем Сафоновым в составе проиграл «Баварии».