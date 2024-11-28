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Заслуженный тренер России оценил шансы «Авангарда» на плей-офф

Канарейкин: смешно говорить, что «Авангард» пролетает мимо, они попадут в топ-8

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Алексей Мальгавко/РИА Новости

Заслуженный тренер России Федор Канарейкин заявил, что омский «Авангард» попадет в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Его слова приводит «Советский спорт».

«Смешно говорить, что «Авангард» пролетает мимо плей-офф. Будем откровенны: это не какая-то тяжелая, заоблачная работа. Конечно, «Авангард» попадет в восьмерку на Востоке, это не какая-то невыполнимая задача. У меня нет сомнений в этом!» — заявил Канарейкин.

Ранее «Авангард» объявил имя нового главного тренера.

В турнирной таблице Восточной конференции «Авангард» идет на грани зоны плей-офф, занимая восьмое место. После 29 матчей сибирский клуб набрал 28 очков. «Сибирь», идущая на девятой строчке, набрала 27 баллов. Лидирует в Восточной конференции челябинский «Трактор», набрав 44 очка. Второе место занимает екатеринбургский «Автомобилист» (39).

Ранее трехкратный чемпион мира выступил против назначения американца в «Авангард».

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