Трехкратный чемпион мира выступил против назначения американца в «Аванград»

Бывший нападающий «Авангарда» и сборной России, трехкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко высказался о возможном увольнении из омского клуба Сергея Звягина и назначении на его место специалиста из Северной Америки.

«Авангард» играет нормально. Были травмы, которые повлияли на баланс команды. Ткачев — это потеря при игре в большинстве. На трансферном рынке они активизировались, пытаются выйти из ситуации за счет опытных игроков. В целом, «Авангард» играет неплохо. Думаю, не стоит приглашать североамериканца на пост главного тренера», — рассказал Терещенко Legalbet.

Специалист считает, что подобное назначение можно делать перед сезоном, в то время как Сергей Звягин, возглавляющий «Авангард» сейчас, не собирал его состав и должен получить время, чтобы поработать в текущем регулярном чемпионате. Состав омичей позволяет им успешно завершить сезон.

После 25-ти матчей в регулярном чемпионате «Авангард» в данный момент занимает десятую строчку в таблице Восточной конференции, имея в активе 22 очка. По слухам, руководством клуба попросило агент Дена Мильштейна найти специалиста в Северной Америке. В качестве главных кандидатов называют Джея Вудкрофта и Тодда Рирдена.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин в ходе встречи с «Вегас Голден Найтс» сократил отставание от рекорда канадца Уэйна Гретцки.