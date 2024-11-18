Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трехкратный чемпион мира выступил против назначения американца в «Аванград»

Экс-хоккеист Терещенко: «Авангарду» не надо приглашать американского тренера

close
«Авангард»

Бывший нападающий «Авангарда» и сборной России, трехкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко высказался о возможном увольнении из омского клуба Сергея Звягина и назначении на его место специалиста из Северной Америки.

«Авангард» играет нормально. Были травмы, которые повлияли на баланс команды. Ткачев — это потеря при игре в большинстве. На трансферном рынке они активизировались, пытаются выйти из ситуации за счет опытных игроков. В целом, «Авангард» играет неплохо. Думаю, не стоит приглашать североамериканца на пост главного тренера», — рассказал Терещенко Legalbet.

Специалист считает, что подобное назначение можно делать перед сезоном, в то время как Сергей Звягин, возглавляющий «Авангард» сейчас, не собирал его состав и должен получить время, чтобы поработать в текущем регулярном чемпионате. Состав омичей позволяет им успешно завершить сезон.

После 25-ти матчей в регулярном чемпионате «Авангард» в данный момент занимает десятую строчку в таблице Восточной конференции, имея в активе 22 очка. По слухам, руководством клуба попросило агент Дена Мильштейна найти специалиста в Северной Америке. В качестве главных кандидатов называют Джея Вудкрофта и Тодда Рирдена.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин в ходе встречи с «Вегас Голден Найтс» сократил отставание от рекорда канадца Уэйна Гретцки.

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами