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«Авангард» объявил имя нового главного тренера

Новым главным тренером «Авангарда» стал канадец Буше

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» из Омска объявил имя нового главного тренера. Им стал 53-летний канадский специалист Ги Буше. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Известно, что соглашение с Буше рассчитано до конца сезона-2025/26.

В своей карьере канадец возглавлял клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй» в 2010–2013 годах, «Оттава Сенаторс» (2016–2019 годы), а также «Торонто Мэйпл Лифс» (2023–2024 годы). В 2008 году он выиграл юниорский чемпионат мира в качестве помощника главного тренера сборной Канады, а в 2015-м — завоевал Кубок Шпенглера вместе со взрослой командой страны.

В турнирной таблице Восточной конференции «Авангард» идет на грани зоны плей-офф, занимая восьмое место. После 29 матчей сибирский клуб набрал 28 очков. «Сибирь», идущая на девятой строчке, набрала 27 баллов. Лидирует в Восточной конференции челябинский «Трактор», набрав 44 очка. Второе место занимает екатеринбургский «Автомобилист» (39).

Ранее трехкратный чемпион мира выступил против назначения американца в «Авангард».

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